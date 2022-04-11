Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним прокоментував ситуацію з обороною Маріуполя та поверненням контролю над ним українцями.

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Місто Маріуполь має триматися якнайдовше

Маріуполь повинен триматися якнайдовше, просто фізично стояти,

– заявив Арестович.

Він пояснив, що кожна секунда, яку місто втримується, дозволяє шукати якість рішення щодо його порятунку.

Також радник глави ОП наголосив, що помиляються ті, хто думає, що влада кинула Маріуполь і не веде міжнародну роботу з пошуку важелів впливу на Володимира Путіна, аби змінити ситуацію.

Арестович відзначив важливу функцію Маріуполя у відтягненні на себе російських військ, які у протилежному випадку могли б піти в інших напрямках по Україні.

Тому він підсумував, що у міста зараз одне завдання – триматися і завдавати росіянам ударів у відповідь. Захисникам міста це прекрасно вдається. Арестович назвав роботу бійців "Азову" блискучою, а самих воїнів – професіоналами екстракласу.

Нагадаємо, Маріуполь перебуває в облозі росіян із 1 березня.

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