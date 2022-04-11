Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним прокоментував ситуацію з підтримкою Маріуполю.
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Арестович про підмогу Маріуполю
Моя оцінка не змінилася, Маріуполь зараз деблокувати неможливо. Наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму. Знімати та полегшувати облогу можна непрямим шляхом,
– наголосив Арестович.
За словами радника глави ОП, для підтримки міста роблять такі кроки:
- постачання російських військ переривалося під Маріуполем пошкодженням залізниці Крим – Мелітополь;
- українські захисники завдавали удари по порту Бердянська;
- у Маріуполь літали українські вертольоти, вивозили поранених та завозили боєприпаси та обладнання. Пізніше один з вертольотів збили, а бійці потрапили в полон після чого маршрут став відомим і його не можна повторювати;
- командування Збройних Сил України робить будь-які можливі рухи на Запоріжжі, щоб частина військ, які могли піти на Маріуполь, пішли на фланг у Запорізьку область. Військові роблять все, що можуть.
Нагадаємо, Маріуполь перебуває в облозі росіян з 1 березня. Українські захисники мужньо боронять місто від ворога.
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