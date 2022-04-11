Заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти брешуть, нібито взяли порт. Мовиться про його 80%.

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Але відсутність підвердження дуже яскраво каже про бажання видати бажане за дійсне. Насправді, відбуваються масови обстріли не стількі території порту, скількі приватного сектору в районі порту,

– пояснив він.

За словами Андрющенка, контролем окупанти називають багато пожеж та знищених приватних будиніків.

Намагаючись заявити про контроль, загарбники встановлюють свій прапор то на будівлі "згорілого виконкому", який зруйнували ще в 2014 році. Така ж ситуація з будівлею обласного СБУ.

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