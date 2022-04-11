Таку інформацію озвучила розвідка Великої Британії. За їхніми даними, наступною жертвою російських загарбників у контексті застосування фосфорних бомб стане Маріуполь.

Важливо Що таке фосфорні бомби та чи можна від них врятуватися

Розвідники стверджують, що минуле застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує ймовірність їх майбутнього використання в Маріуполі

Оскільки бойові дії за місто посилюються,

– пояснили у розвідці.

Що робити при фосфорному бомбардуванні

Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі. За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду або рясно поливайте цю ділянку.

Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою. У воді фосфор не горить. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу.

Обробіть рану содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди. На рану, яка утворилася від горіння фосфору, накладіть вологу пов'язку. Та змочуйте її содовим розчином.

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