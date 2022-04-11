Таку інформацію озвучила розвідка Великої Британії. За їхніми даними, наступною жертвою російських загарбників у контексті застосування фосфорних бомб стане Маріуполь.
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Розвідники стверджують, що минуле застосування російськими військами фосфорних боєприпасів у Донецькій області підвищує ймовірність їх майбутнього використання в Маріуполі
Оскільки бойові дії за місто посилюються,
– пояснили у розвідці.
Що робити при фосфорному бомбардуванні
- Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі. За можливості занурте пошкоджену частину тіла у воду або рясно поливайте цю ділянку.
- Обережно зніміть одяг. Краще робіть це прямо у воді або продовжуйте поливати уражені ділянки водою. У воді фосфор не горить. Використовуйте пінцет або щось, чим можна зняти фосфор та обпалені частини одягу.
- Обробіть рану содовим розчином. Він готується просто: на 1 склянку води потрібно додати 1 чайну ложку соди. На рану, яка утворилася від горіння фосфору, накладіть вологу пов'язку. Та змочуйте її содовим розчином.
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