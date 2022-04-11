Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгином прокомментировал ситуацию с поддержкой Мариуполя.
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Арестович о помощи Мариуполю
Моя оценка не изменилась, Мариуполь сейчас деблокировать невозможно. Наши войска не пройдут степь под ударами авиации из Ростова и Крыма. Снимать и облегчать осаду можно косвенным путем,
– подчеркнул Арестович.
По словам советника главы ОП, для поддержки города делают следующие шаги:
- снабжение российских войск прерывалось под Мариуполем повреждением железной дороги Крым – Мелитополь;
- украинские защитники наносили удары по порту Бердянска;
- в Мариуполь летали украинские вертолеты, вывозили раненых и завозили боеприпасы и оборудование. Позже один из вертолетов сбили, а бойцы попали в плен, после чего маршрут стал известен и его нельзя повторять;
- командование Вооруженных Сил Украины делает любые возможные движения в Запорожье, чтобы часть войск, которые могли пойти на Мариуполь, пошли на фланг в Запорожскую область. Военные делают все, что могут.
Напомним, Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. Украинские защитники мужественно защищают город от неприятеля.
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