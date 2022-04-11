Він наголосив, що проведення оборонних операцій не є темою для публічних обговорень. Тому Залужний закликав вірити у ЗСУ.
Важливо Зеленський зробив Маріуполь для себе темою номер один, – Арестович
Ми робимо можливе й неможливе для перемоги і збереження життя особового складу та мирних мешканців на всіх напрямках,
– додав головнокомандувач.
Чи можлива деблокада воєнним шляхом
Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович напередодні заявив, що деблокувати Маріуполь воєнним шляхом наразі неможливо. Річ у тім, що наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму.
Однак, за словами Арестовича, полегшувати облогу можна непрямим шляхом.
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