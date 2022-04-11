Он подчеркнул, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений. Поэтому Залужный призвал верить в ВСУ.

Важно Зеленский сделал Мариуполь для себя темой номер один, – Арестович

Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей по всем направлениям,

– добавил главнокомандующий.

Возможна ли деблокада военным путем

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович накануне заявил, что деблокировать Мариуполь военным путем пока невозможно. Дело в том, что наши войска не пройдут степь под ударами авиации из Ростова и Крыма.

Однако, по словам Арестовича, облегчать осаду можно косвенным путем.

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