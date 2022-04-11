Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным прокомментировал ситуацию с Мариуполем.
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Деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно,
– сказал Арестович.
Он объяснил, что наши войска не пройдут степь под ударами авиации из Ростова и Крыма.
"Снимать и облегчать осаду можно косвенным путем", – объяснил советник главы ОП.
О шагах помощи Мариуполю
Также Арестович рассказал, что сейчас делается для того, чтобы помочь Мариуполю:
- снабжение российских войск прерывалось еще под Мариуполем. Все благодаря тому, что специально повреждали пути железной дороги Крым – Мелитополь;
- наносили удары по порту Бердянск;
- в Мариуполь летали наши вертолеты, вывозили раненых и завозили боеприпасы и оборудование.
"Наше командование делает любые возможные движения в Запорожской области, чтобы часть войск, которые могли пойти на Мариуполь, пошли на фланг в Запорожскую область. Военные делают все, что могут", – подчеркнул Арестович.
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