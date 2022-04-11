Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным прокомментировал ситуацию с Мариуполем.

Внимание Туда летали вертолеты, но бойцы попали в плен, – Арестович о шагах Киева по Мариуполю

Деблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно,

– сказал Арестович.

Он объяснил, что наши войска не пройдут степь под ударами авиации из Ростова и Крыма.

"Снимать и облегчать осаду можно косвенным путем", – объяснил советник главы ОП.

О шагах помощи Мариуполю

Также Арестович рассказал, что сейчас делается для того, чтобы помочь Мариуполю:

снабжение российских войск прерывалось еще под Мариуполем. Все благодаря тому, что специально повреждали пути железной дороги Крым – Мелитополь;

наносили удары по порту Бердянск;

в Мариуполь летали наши вертолеты, вывозили раненых и завозили боеприпасы и оборудование.

Справка. Позже один из вертолетов сбили, а бойцы попали в занавес, после чего маршрут стал известен и его уже не удалось реализовать.

"Наше командование делает любые возможные движения в Запорожской области, чтобы часть войск, которые могли пойти на Мариуполь, пошли на фланг в Запорожскую область. Военные делают все, что могут", – подчеркнул Арестович.

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