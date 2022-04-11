Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним прокоментував ситуацію з Маріуполем.
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Деблокувати Маріуполь воєнним шляхом зараз неможливо,
– сказав Арестович.
Він пояснив, що наші війська не пройдуть степ під ударами авіації з Ростова та Криму.
"Знімати та полегшувати облогу можна непрямим шляхом", – пояснив радник глави ОП.
Про кроки щодо допомоги Маріуполю
Також Арестович розповів, що зараз робиться для того, аби допомогти Маріуполю:
- постачання російських військ переривалося ще під Маріуполем. Все завдяки тому, що навмисне пошкоджували шляхи залізниці Крим – Мелітополь;
- завдавали ударів по порту Бердянськ;
- у Маріуполь літали наші вертольоти, вивозили поранених та завозили боєприпаси й обладнання.
"Наше командування робить будь-які можливі рухи у Запорізькій області, щоб частина військ, які могли піти на Маріуполь, пішли на фланг у Запорізьку область. Військові роблять все, що можуть", – наголосив Арестович.
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