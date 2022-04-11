Украина просила мировых лидеров повлиять на Россию

Соответствующее заявление Арестовича прозвучало во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным. Советник главы ОП сказал, что Зеленский сделал для себя Мариуполь темой номер один после того, как россияне ударили по роддому.

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После того, как Мариуполь полностью окружили и после удара по роддому, (Зеленский, – 24 канал) сделал для себя Мариуполь темой номер один и занялся им в упор,

– сказал Арестович.

Он рассказал, что за последнее время относительно Мариуполя было обращение к лидерам всех государств мира с просьбой повлиять на россиян и выпустить из города хотя бы мирных людей.

Из Мариуполя удалось вывезти 150 тысяч мирных людей

Кроме того, государство обратилось к мировым главам церквей и международным гуманитарным организациям.

По словам Арестовича, это привело к тому, что из Мариуполя стали выпускать людей. Также в город впустили эвакуационные автобусы.

Как рассказал советник главы ОП, из Мариуполя удалось вывезти около 150 тысяч мирных людей. По его словам, это треть населения города.

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