Это произошло вечером 11 апреля, около 21:00. Соответствующую информацию защитники Мариуполя обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

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На что жалуются пострадавшие от яда

Россияне сбросили с беспилотника отравляющее вещество неизвестного происхождения. У пострадавших – дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром (расстройство, которое характеризуется плохой устойчивостью при ходьбе и внезапной потерей чувства равновесия). "Последствия использования неизвестного вещества уточняются", – говорится в сообщении.

Обратите внимание! Источник, приближенный к Минобороны Украины, сообщил 24 каналу, что вероятность использования россиянами химического оружия очень высока.

Боевики анонсировали "выкуривание" людей в Мариуполе

Ранее оккупанты угрожали применением химического оружия против защитников Мариуполя. Они стремятся захватить завод "Азовсталь", который находится под контролем защитников Мариуполя.

"Надо разобраться с блокировкой этого завода... А потом обратиться, думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как "выкурить кротов из своих нор", – цинично заявил российский боевик Басурин.

Ранее Байден пригрозил реакцией

Еще в конце марта американский президент высказался о вероятности применения Россией химического оружия против Украины. Байден утверждал, что реакция США и НАТО будет немедленной, а последствия для Москвы – тяжелыми. "Ответ Альянса будет зависеть от характера угрозы", – отмечал политик.

Случаи применения химического оружия в мировой истории: смотрите видео