В настоящее время завод находится под контролем украинских военных. Россияне не могут пробить оборону и захватить "Азовсталь", поэтому ищут другие выходы.

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Вожаки боевиков из временно оккупированного Донбасса хотят найти все входы и выходы из "Азовстали", а затем – применить химическое оружие.

В то же время, россияне начали распространять фейки о том, что это якобы Вооруженные Силы Украины применили химическое оружие. Такую информацию они публикуют на пророссийских телеграм-каналах.

В СНБО заверили, что наше войско соблюдает Конвенцию о запрете химического оружия.

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