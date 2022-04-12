Украинские военные отважно дают отпор захватчикам. О главных событиях 47 дня войны читайте в материале 24 канала.

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05:44 The New York Times опубликовала карту преступлений, которые совершили российские военные в Буче Киевской области. На ней больше 20 мест, в которых враги убивали мирных украинцев.



Карта мест, где россияне убивали украинцев / Скриншот с сайта

04:11 Вернулась домой журналистка Ирина Дубченко, которая была в плену у россиян. Ее похитили еще 29 марта, а о возвращении женщины сообщили 11 апреля. Ранее было известно, что оккупанты повезли Ирину в Донецк для проведения "следственных действий".

03:41 Оккупационные войска России в течение суток 11 апреля обстреляли сразу несколько сел Херсонской и Днепропетровской областей. Они атаковали мирные населенные пункты "Градами". Но на Днепропетровщине сейчас нет врага. О пострадавших пока неизвестно.

03:05 Франция отправляет домой 6 российских дипломатов-шпионов. В МИДе страны заявили, что такое решение приняли после долгого расследования.

02:18 Пентагон отреагировал на то, что российские оккупанты в Мариуполе могли применить химическое оружие. Спикер ведомства Джон Кирби заявил, что такая информация вызывает глубокую обеспокоенность. Подтвердить этот факт пока не могут.

Эти сообщения, если они правдивы, отражают наши опасения по поводу того, что Россия может использовать в Украине,

– объяснил Кирби.

Представитель американского министерства добавил, что говорится о различных средствах подавления беспорядков, в частности – слезоточивый газ, смешанный с ядовитыми веществами.

01:50 Европол начал операцию "Оскар", чтобы найти российские активы, которые подпадают под санкции. Речь идет о пакетах санкций, введенных Евросоюзом.

Операция продлится минимум один год и будет включать ряд отдельных расследований.