Также россияне продолжают наносить авиационные удары. Данные обновили по состоянию на 18.00.

Обратите внимание Россияне свезли в Мариуполь 13 мобильных крематориев, готовятся скрывать преступления, – мэр

На Донецком и Таврийском направлениях, по имеющейся информации, противник находится в готовности к наступательным действиям,

– говорится в сообщении.

Российские оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в районах:

Северодонецка;

Рубежного;

Попасной.

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