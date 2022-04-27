Детали рассказала мэр города Галина Минаева. Она заметила, что жизнь продолжается. В частности, работают все службы.
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К сожалению, сегодня город тоже обстреливали. Среди наших земляков есть два человека, которые получили ранения,
- подчеркнула мэр.
Россияне обстреляли Белогоровку
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты обстреляли Белогоровку. Это произошло именно тогда, когда происходила эвакуация местных жителей. В том числе, среди них было 8 детей.
К счастью, пострадавших не было. Однако российские захватчики повредили еще один жилой дом.
Также враг обстрелял одну из школ Лисичанска. Там в подвале прятались люди. К счастью, жертв не было.
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