Деталі розповіла пані мер міста Галина Мінаєва. Вона зауважила, що життя триває. Зокрема, працюють усі служби.

Зауважте ЗСУ завдали по позиціях ворога на Півдні 13 ударів: ліквідували 21 окупанта і здобули трофеї

На жаль, сьогодні місто також обстрілювали. Серед наших земляків є двоє людей, які отримали поранення,

– наголосила пані мер.

Росіяни обстріляли Білогорівку

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти обстріляли Білогорівку. Це сталося саме тоді, коли відбувалася евакуація місцевих жителів. Зокрема, серед них було 8 дітей.

На щастя, постраждалих не було. Однак російські загарбники пошкодили ще один житловий будинок.

Також ворог обстріляв одну зі шкіл Лисичанська. Там у підвалі ховалися люди. На щастя, жертв не було.

Зауважте – нові колосальні втрати ворога за 27 квітня: дивіться відео