Серед охочих евакуюватися з Білогорівки було 8 дітей. Про це повідомив голова Луганської ОВА 27 квітня.

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Поки ми евакуювали людей, серед яких було вісім дітей, із Білогорівки, росіяни відкрили вогонь по цьому селищу,

– мовиться в повідомленні.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Унаслідок обстрілів пошкодився ще один приватний будинок.



Зруйнована будівля / Фото Сергія Гайдая

Російські окупанти обстріляли одну зі шкіл Лисичанська. У підвалі навчального закладу ховалися 23 людини, серед них – і діти. На щастя, теж без жертв.

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