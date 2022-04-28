Про це повідомив спеціальний американський посланець з питань міжнародного правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН.

Важливо США розглядають можливість внесення Росії до списку держав-спонсорів тероризму, – Блінкен

За його словами, ця інформація достовірна.

Російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, стратила українців, які намагалися здатися, а не надавала їм варту,

– заявив Бет Ван Шаак.

Американець пояснив, що такі дії є порушенням основного принципу права війни: заборони на кару цивільних осіб і військових, які здалися, отримали поранення тощо.

Страти вннесли до списку військових злочинів Росії, серед яких також – напади на цивільних осіб, викрадення дітей, катування та зґвалтування. Ван Шаак запевнив, що всі будуть притягнуті до відповідальності.

До слова, міський голова Бучі на Київщині Анатолій Федорук повідомив, що російські окупанти розстрілювали людей за спеціально складеними списками. Ймовірно, їх склали не росіяни, а місцеві колаборанти.

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