Безжалостные убийства россиянами мирных жителей на Востоке нашего государства прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как Россия.

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Россия разрушила десятки тысяч жизней на Донбассе

Подоляк отметил, что за 2019 год на Донбассе погибли 27 гражданских. В 2020 году – 8, а в 2021 – 15 мирных человек.

За два месяца после начала полномасштабной войны число погибших только в Мариуполе достигло десятков тысяч. Никто не причинил столько боли жителям Донбасса, как Россия с 2014 года, и особенно сегодня,

– добавил советник главы Офиса Президента.

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В течение 1 мая россияне 18 раз обстреливали населенные пункты в Луганской области. По предварительным данным, официально было зафиксировано разрушение 28 домов. В результате вражеского огня погибли трое гражданских, еще трое получили ранения. К сожалению, среди раненых – малолетний ребенок.

По состоянию на 2 мая, в Офисе генпрокурора зафиксировали в общей сложности 219 смертей несовершеннолетних детей в результате обстрелов россиян с 24 февраля, еще по меньшей мере 205 получили ранения разной степени тяжести. Отмечается, что цифры не окончательные, ведь на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий количество жертв определить невозможно.

От вражеского артиллерийского огня по поселку городского типа Золочев Харьковской области погиб мужчина . В общей сложности россияне нанесли разрушения 12 жилым домам в населенном пункте.

С начала полномасштабного вторжения в результате обстрелов россиян только в столице погибли более 100 гражданских. Еще 435 мирных жителей Киева получили ранения.

28 апреля россияне нанесли авиаудара по поселку Нью-Йорк в Донецкой области. В результате обстрела оккупантами населенного пункта погибли 3 гражданских, еще 3 – получили ранения.

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