Убийство гражданского мужчины уже зафиксировали правоохранители. Об этом сообщили 1 мая в Офисе Генерального прокурора.

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Россияне уничтожили десятки домов

По данным следователей, этот обстрел Богодуховского района начался примерно в половине 12 часов дня. В общей сложности враги повредили 12 жилых домов. Кроме того, уничтожили ряд хозяйственных помещений.

По поводу личности погибшего ничего не сообщали. Уже открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны. А ведь международное право запрещает атаковать мирное население.

Какое наказание предусмотрено

Согласно соответствующей статье Уголовного кодекса предусмотрено крайне жесткое наказание. Особенно это касается случаев, когда законы войны нарушены в сочетании с убийством.

Каждый оккупант, совершавший или способствовавший обстрелу, может отправиться в тюрьму 15 лет. Также возможно вообще пожизненное заключение. Однако это касается только захватчиков, которые могут выжить.

Другое ужасное событие в этот день

Также под обстрел артиллерии на Харьковщине попал автомобиль. В нем в это время была женщина, которая сразу погибла.

Кроме того, еще одна женщина и мужчина из этого же авто получили тяжелые ранения. Их госпитализировали. Пока неизвестно, насколько сильно они пострадали.

Какая ситуация в области

В течение целого дня русские войска периодически обстреливали Харьков. Кроме артиллерийских, они также наносили и авиационные удары по городу.

Сейчас в регионе продолжаются наступательные действия. Враги пытаются продвинуться в направлениях Изюм – Славянск и Изюм – Барвенково. По данным нашей разведки, Россия продолжает копить там войска.

На Изюмское направление перебросили еще около 300 единиц вражеской техники. Также туда завезли ориентировочно 1000 мобилизованных. Все они являются незаконно мобилизованными жителями временно оккупированных территорий – Донецкой и Луганской областей.

Важно! Мобилизация гражданского населения оккупированной территории запрещена международными конвенциями. Однако этим правилом когда-то пренебрегал Адольф Гитлер, а теперь к таким позорным действиям прибегает и кремлевский диктатор Путин.

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