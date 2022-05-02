По состоянию на 2 мая в Украине в результате российской агрессии ранены по меньшей мере 205 детей. Цифры не окончательны, ведь в зоне боевых действий и на оккупированных территориях количество пострадавших и жертв определить невозможно.

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Более 624 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии России. По состоянию на утро 2 мая 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось – 219. Возросло количество раненых – более 405,

– говорится в сообщении.

В частности, 29 апреля в результате артобстрела российскими оккупантами Времовки в Донецкой области получил ранение 15-летний мальчик.

В каких областях дети пострадали больше всего

в Донецкой области – 139;

в Киевской – 115;

в Харьковской – 95;

в Черниговской – 68;

в Херсонской – 45;

в Николаевской – 43;

в Луганской – 37;

в Запорожской – 27;

в Сумской – 17;

в Киеве – 16;

в Житомирской – 15.

Российские оккупанты стреляют в детей

На протяжении 29 – 30 апреля в результате обстрелов Доброполья, Дробышева и Времовки в Донецкой области получили ранения 5 детей.

28 апреля во время артиллерийских обстрелов Любимовки в Херсонской области российские оккупанты ранили 12-летнюю девочку.

Захватчики стреляли в еще двоих детей 28 апреля. В Циркунах Харьковской области пострадала 10-летняя девочка. Также россияне ранили ребенка в Запорожье.

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