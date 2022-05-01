Известно, что пострадавшие девочки 2015 – 2017 годов рождения получили рваные, резаные и другие травмы. Подобные травмы получили две местные женщины и двое мужчин.
Важно Оккупанты в Донецкой области применяют авиабомбы и крылатые ракеты: пострадали дети
Также еще один ребенок 2007 года рождения получил осколочное ранение в поселке городского типа Дробышево Краматорского района.
Кроме того, сообщается, что российские войска не прекращают уничтожать гражданскую инфраструктуру Донбасса.
За прошедшие сутки (30 апреля – 24 канал) из-за обстрелов был поврежден детский сад в Доброполье и дом культуры в Лимане. Среди других позорно обстрелянных "секретных военных объектов" Донбасса – склады комбината хлебопродуктов, ремонтная база, гаражи и полицейская станция,
– сообщили в Операции объединенных сил.
Там также рассказали, что в течение суток 30 апреля у подразделений ГСЧС, что входят в группировку Объединенных сил, было 19 выездов. Они оказывали помощь населению и занимались ликвидацией последствий боевых действий.
Подразделения ГСЧС потушили 3 пожара, возникших из-за российских обстрелов в Рубежном и Горском в Луганской области, а также в Очеретином Покровского района Донецкой области.
Ситуация на Донбассе
- Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают вражеские атаки.
- По данным британской разведки, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Впрочем, в ней они добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.
- Ранее стало известно, что россияне атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области. Вражеские удары разрушили не менее 36 гражданских объектов.
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