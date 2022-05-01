Известно, что пострадавшие девочки 2015 – 2017 годов рождения получили рваные, резаные и другие травмы. Подобные травмы получили две местные женщины и двое мужчин.

Важно Оккупанты в Донецкой области применяют авиабомбы и крылатые ракеты: пострадали дети

Также еще один ребенок 2007 года рождения получил осколочное ранение в поселке городского типа Дробышево Краматорского района.

Кроме того, сообщается, что российские войска не прекращают уничтожать гражданскую инфраструктуру Донбасса.

За прошедшие сутки (30 апреля – 24 канал) из-за обстрелов был поврежден детский сад в Доброполье и дом культуры в Лимане. Среди других позорно обстрелянных "секретных военных объектов" Донбасса – склады комбината хлебопродуктов, ремонтная база, гаражи и полицейская станция,

– сообщили в Операции объединенных сил.

Там также рассказали, что в течение суток 30 апреля у подразделений ГСЧС, что входят в группировку Объединенных сил, было 19 выездов. Они оказывали помощь населению и занимались ликвидацией последствий боевых действий.

Подразделения ГСЧС потушили 3 пожара, возникших из-за российских обстрелов в Рубежном и Горском в Луганской области, а также в Очеретином Покровского района Донецкой области.

Ситуация на Донбассе

Россияне продолжают наступление на Донбассе, но Вооруженные Силы Украины мужественно отбивают вражеские атаки.

По данным британской разведки, битва за Донбасс остается главным стратегическим направлением действий российских военных. Впрочем, в ней они добились лишь незначительного успеха, а потери у захватчиков – большие.

Ранее стало известно, что россияне атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области. Вражеские удары разрушили не менее 36 гражданских объектов.

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