Такую информацию обнародовало Министерство обороны Великобритании со ссылкой на собственную разведку. Цель оккупантов остается та же – взять полный контроль над Донетчиной и Луганщиной.
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Особенно тяжелые бои в районе Лисичанска и Северодонецка
Особенно тяжелые бои проходят в районе Лисичанска и Северодонецка Луганской области. Россияне также пытаются продвинуться к югу от Изюма до Славянска.
В Минобороны Британии говорят: украинская армия оказывает мощное сопротивление. Поэтому российские территориальные завоевания очень ограничены, а вот потери сил захватчика значительны.
Ситуация на фронте: коротко со сводки Генштаба
- На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась.
- На Слобожанском направлении враги пытаются удержать позиции возле Харькова, а также обстреливают подразделения ВСУ.
- На Изюмском направлении россияне не проводили наступательных действий, однако активно проводили разведку.
- На Донецком и Таврическом направлениях враги осуществляли огневое поражение наших подразделений по всей линии соприкосновения.
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