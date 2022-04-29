Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что 4 раза оккупанты обстреляли Лисичанск и дважды – Попасную, а в Горной общине взрывы раздавались почти без перерыва.

Актуально Оккупанты сосредоточили усилия на удержании позиций возле Харькова

Сильно пострадали жилые дома

В каждом из этих населенных пунктов имеются значительные повреждения жилого фонда, а также хозяйственных построек. Так загорелся гаражный комплекс и спасатели гасили пламя в течение нескольких часов.

Враги штурмовали позиции украинских защитников

Россияне неоднократно штурмовали наши позиции в районе Светличного и Орехового. ВСУ дают достойный отпор противнику. Однако враги, стреляя по гражданской инфраструктуре, уничтожили коммуникации, так что у местных жителей нет света, газа и воды.

Успехи украинских защитников на Донбассе:

отбили 9 атак врага,

уничтожили 6 танков,

одну артиллерийскую систему,

12 единиц бронированной техники,

автомобиль и зенитную установку,

сбит самолет, крылатая ракета и пять беспилотных летательных аппаратов.

Смотрите фото разрушений в Луганской области / Фото Сергея Гайдая:

Ситуация на фронте: коротко из сводки Генштаба

На Слобожанском направлении враг пытается удержать свои позиции вблизи Харькова, а также обстреливает украинских защитников.

На Изюмском направлении враг не производил наступательных действий. Россияне ведут разведку оборонных позиций украинцев.

На Донецком и Таврийском направлениях российские военные обстреливают позиции из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня вдоль всей линии столкновения.

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