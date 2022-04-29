Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що 4 рази окупанти обстріляли Лисичанськ та двічі – Попасну, а в Гірській громаді вибухи лунали майже без перерви.
Актуально Окупанти зосередили зусилля на утриманні позицій біля Харкова
Сильно постраждали житлові будинки
У кожному з цих населених пунктів є значні пошкодження житлового фонду, а також господарських споруд. Так загорівся гаражний комплекс і рятувальники гасили полум'я протягом кількох годин.
Вороги штурмували позиції українських захисників
Росіяни неодноразово штурмували наші позиції в районі Світличного та Оріхового. ЗСУ дають гідну відсіч противнику. Проте вороги, гатячи по цивільній інфраструктурі, знищили комунікації, отож у місцевих жителів нема світла, газу та води.
Успіхи українських захисників на Донбасі:
- відбили 9 атак ворога,
- знищили 6 танків,
- одну артилерійську систему,
- 12 одиниць броньованої техніки,
- автомобіль та зенітну установку,
- збито літак, крилату ракету та п’ять безпілотних літальних апаратів.
Дивіться фото руйнувань на Луганщині / Фото Сергія Гайдая:
Ситуація на фронті: коротко зі зведення Генштабу
- На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати свої позиції поблизу Харкова, а також обстрілює українських захисників.
- На Ізюмському напрямку ворог не проводив наступальних дій. Росіяни ведуть розвідки оборонних позицій українців.
- На Донецькому та Таврійському напрямку російські військові обстрілюють позиції з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.
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