Противник продовжує наступати у Східній операційній зоні. Головна мета ворога та сама – вийти на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини, а також утримати сухопутний коридор з Кримом.

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Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку ворог зосереджує свої зусилля, аби утримати позиції поблизу Харкова. Також росіяни обстрілюють українські війська на окремих напрямках.

Ізюмський напрям

Тут за добу росіяни не проводили активних наступальних дій. Проте сили противника зосередились на ведення розвідки, аби виявити оборонні позиції ЗСУ та застосувати артилерію.

Донецький та Таврійський напрямки

Вороги хочуть завадити перегрупуванню українських військ. Для цього російські військові обстрілюють позиції з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню вздовж всієї лінії зіткнення.

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