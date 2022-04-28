Росіяни затримують правоохоронців та проукраїнських активістів
Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що росіяни проводять масштабні "фільтраційні заходи" на захоплених територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей.
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За інформацією омбудсменки, жертвами окупантів найчастіше стають чоловіки призовного віку. Йдеться про ветеранів АТО/ООС та колишніх військових.
Також росіяни затримують правоохоронців та проукраїнських активістів.
У херсонському ізоляторі утримують понад 300 українців
Денісова повідомила, що російські військові утримують понад 300 проукраїнських активістів і ветеранів у приміщеннях херсонського ізолятора.
За її повідомленням, росіяни допитують та катують українців.
Варте уваги Введення російського рубля на Херсонщині є актом анексії, – Денісова
Росгвардійці шукають чоловіків призовного віку
Як повідомила омбудсменка, окупанти розгорнули фільтраційний табір у селі Велика Лепетиха Херсонської області.
Повідомляється, що туди прибули близько 400 російських військовослужбовців, одягнених у форму Росгвардії.
Росіяни шукають і затримують чоловіків призовного віку. Затриманих українських чоловіків масово вивозять в напрямку тимчасово окупованого Криму.
Для чого окупанти викрадають українців
- В українській розвідці також повідомили інформацію про масові викрадення українців. Там заявили, що головна мета таких заходів Росії – "поповнення обмінного фонду".
- Українських заручників планують обмінювати на російських воєнних злочинців. Також росіяни можуть залучати українців до так званих парадів "перемоги".
- Зауважимо, що Росія, викрадаючи цивільних, порушує норми міжнародного права і звичаїв війни.
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