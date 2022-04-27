Першочергово окупанти викрадають колишніх ветеранів АТО та ООС. Зокрема відомо, що у херсонському ізоляторі окупанти утримують понад 300 проукраїнських активістів та ветеранів.

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Окупанти створили "фільтраційні табори"

Російські окупанти проводять масштабні "фільтраційні" заходи на територіях Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Луганської, Донецької областей.

Зокрема відомо про "фільтраційний" табір у селі Велика Лепетиха на Херсонщині. Туди прибули близько 400 російських військовослужбовців у формі росгвардії. Вони затримують чоловіків призовного віку та вивозять їх до окупованого Криму. Усе це спрямовано на "поповнення обмінного фонду".

Головна мета таких дій – "поповнення обмінного фонду". Українських заручників планують обмінювати на російських військових злочинців. Навіть за умови, якщо українці не брали участі у бойових діях 2022 року,

– повідомляють у розвідці.

Крім того, не виключений варіант залучення викрадених українців у так званих "парадах перемоги", оскільки є інформація про те, що росіяни спробують видати затриманих українців за військовополонених під час проведення заходів до 9 травня. Такі заходи вже проводили у Донецьку в 2014 році.

У розвідці наголосили, що такі дії росіян – черговий воєнний злочин.

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