Про це розповіли 26 квітня у Головному управлінні розвідки Міноборони. Посадовці ФСБ вимагають надати їм імена, адреси, контактні телефони, мейли та IP-адреси.

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"Негайно зібрати та надати на нашу адресу інформацію щодо громадян Чеченської республіки Росії для подальшого їхнього залучення до проведення спеціальної операції на території України", – пишуть у листах.

У ФСБ планують залучити такі категорії людей:

умовно засуджених;

засуджених до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості;

засуджених до позбавлення волі за тяжкі злочини;

засуджених за особливо тяжкі злочини.

Унеможливлюють протести

У розвідці також зазначили, що чеченські опозиційній громадські діячі вважають, що агресори прагнуть таким чином поповнити особовий склад та унеможливити протести в самій Чечні.

Повідомляють, що росіяни часто засуджують родичів опозиціонерів. Відтепер їх можуть примусово відправити у найгарячіші точки фронту.

Зокрема, брата відомого чеченського опозиціонера Хасана Халітова вже доправили в одну з частин на передовій. Інших родичів Халітова викрали і їхнє місцеперебування – невідоме,

– сказали у розвідці.

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