Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Зазначили, що біля приміщень знайшли речі, які схожі на протитанкові гранатомети.

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Втім, для керівництва "Придністровськї Молдавської Республіки" ця подія не стала несподіванкою. Ще 22 квітня секретар "Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій" Вадим Шмаленко звернувся з листом до голови Каменського району Володимира Бичкова", – написали у розвідці.

Що було у документі

У документі мовиться, що керівники псевдовлади у Молдові ще за 3 дні до вибухів знали про них. Вони підготувалися до того, щоб встигнути сховатися у бункер.

Очевидно, що цей випадок – один з низки провокативних заходів, організованих ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв,

– наголосили у розвідці.



Документ, який оприлюднили розвідники / Фото ГУР МО

Що хотіла Росія

У розвідці пояснили, що Росія таким чином хоче виправдати агресію проти України та залучити до війни Придністров'я. Крім цього, вони планують використати цю територію Молдови як майданчик для атак.

Раніше заступник командувача військ Центрального військового округу Росії, генерал-майор Рустам Міннекаєв заявив, що Кремль хоче пробити "коридор" до Придністров'я. Для цього окупанти прагнуть захопити Одесу.