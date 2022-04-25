Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. Отметили, что возле помещений нашли тубусы, похожие на противотанковые гранатометы.

Тема В Приднестровье раздались взрывы возле "министерства госбезопасности": это может быть провокация России

Впрочем, для руководства "Приднестровской Молдавской Республики" это событие не стало неожиданностью. Еще 22 апреля секретарь "Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций" Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову", – написали в разведке.

Что было в документе

В документе говорится, что руководители псевдовласти в Молдове еще за 3 дня до взрывов знали о них. Они подготовились к тому, чтобы успеть укрыться в бункере.

Очевидно, что этот случай – один из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений,

– отметили в разведке.



Документ, который обнародовали разведчики / Фото ГУР МО

Что хотела Россия

В разведке объяснили, что Россия таким образом хочет оправдать агрессию против Украины и вовлечь в войну Приднестровье. Кроме того, они планируют использовать эту территорию Молдовы как площадку для атак.

Ранее заместитель командующего войсками Центрального военного округа России, генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что Кремль хочет пробить "коридор" в Приднестровье. Для этого оккупанты стремятся захватить Одессу.