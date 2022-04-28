"За" – 417 голосів. "Проти" – 10. Тепер документ передадуть на підпис президенту Джо Байдену.
Зауважте Зеленський відреагував на анонсовану Байденом нову допомогу для України
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"За" – 417 голосів / Скриншот 24 каналу
Що про ленд-ліз кажуть в ОП
Що зміниться для України розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що законопроєкт передбачає надання президенту США розширених повноважень у передаванні або наданні в оренду оборонних засобів.
Зокрема, Штати зможуть прискорити постачання в Україну озброєння, транспорту та продовольства.
Єрмак наголосив, що український незламний народ зміг об'єднати навколо себе цивілізований світ у боротьбі з російським злом.