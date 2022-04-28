"За" – 417 голосов. "Против" – 10. Теперь документ передадут на подпись президенту Джо Байдену.

Заметьте Зеленский отреагировал на анонсированную Байденом новую помощь для Украины

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"За" – 417 голосов / Скриншот 24 канала

Что о ленд-лизе говорят в ОП

Что изменится для Украины, рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что законопроект предусматривает предоставление президенту США расширенных полномочий в передаче или предоставлении в аренду оборонных средств.

В частности, Штаты смогут ускорить поставки в Украину вооружения, транспорта и продовольствия.

Ермак подчеркнул, что украинский несокрушимый народ смог объединить вокруг себя цивилизованный мир в борьбе с российским злом.

Важно! Последний ленд-лиз применяли во время Второй мировой войны. Тогда США передавали оружие европейским странам, боровшимся против гитлеровской Германии.