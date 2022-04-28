Радник глави ОП зазначив, що до середини червня Україна має отримати озброєння від партнерів. Тому до липня можуть початись запеклі бої, але наступатимуть вже ЗСУ.

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Як реагуватимуть окупанти

За словами Арестовича, росіяни це прекрасно розуміють. Вони намагатимуться або перегрупуватись й піти у зустрічні бої або стати в оборону, маючи оперативний резерв. Для цього поженуть призовників від 1 квітня. Більше Росія не має де брати солдатів.

І цих хлопців, які ледве пройшли двомісячне навчання, на старій іржавій техніці радісно кинуть під м'ясорубку,

– сказав Арестович.

Наступні тижні будуть важкими

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав українців готуватися до важких тижнів. Агресор усвідомлює свою поразку, але хоче завдати нам якомога більше страждань. Тому, на жаль, ще будуть руйнування та жертви.