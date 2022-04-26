Глава МЗС України зауважив, що розпочалося все з поодиноких кроків та рішень. Президент Володимир Зеленський переконав Джо Байден, що саме час це зробити.

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Переведення ЗСУ на зброю НАТО, на стандарти НАТО. Це вже відбувається,

– наголосив Кулеба.

Міністр розповів, що спершу в Україні приїхали гаубиці. Але це – лише початок. Приїде набагато більше. Кулеба наголосив: це історичний момент.

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У Держдепі США впевнені у перемозі України

Нед Прайс – прессекретар Державного департаменту США – заявив, що Зеленський приведе Україну до перемоги. Вона стане стратегічною поразкою Росії.

Також Прайс зауважив, що Штати зробили те, що потрібно українським партнерам, аби відбити агресію Кремля.

Зеленський раніше заявляв, що задоволений допомогою від США. Новий пакет включає дуже потужні інструменти для військових.

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