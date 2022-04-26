Глава МЗС України зауважив, що розпочалося все з поодиноких кроків та рішень. Президент Володимир Зеленський переконав Джо Байден, що саме час це зробити.
Зауважте Україна – це єдине, що відгороджує світ від третьої світової, – Саакян
Переведення ЗСУ на зброю НАТО, на стандарти НАТО. Це вже відбувається,
– наголосив Кулеба.
Міністр розповів, що спершу в Україні приїхали гаубиці. Але це – лише початок. Приїде набагато більше. Кулеба наголосив: це історичний момент.
Кулеба розповів про роботу на міжнародній арені за останній час: дивіться відео
У Держдепі США впевнені у перемозі України
- Нед Прайс – прессекретар Державного департаменту США – заявив, що Зеленський приведе Україну до перемоги. Вона стане стратегічною поразкою Росії.
- Також Прайс зауважив, що Штати зробили те, що потрібно українським партнерам, аби відбити агресію Кремля.
- Зеленський раніше заявляв, що задоволений допомогою від США. Новий пакет включає дуже потужні інструменти для військових.
Зауважте – Арестович сказав, коли Україна піде у контрнаступ: дивіться відео