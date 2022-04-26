Глава МИД Украины отметил, что началось все с единичных шагов и решений. Президент Владимир Зеленский убедил Джо Байдена, что самое время сделать это.

Заметьте Украина – это единственное, что отгораживает мир от третьей мировой – Саакян

Перевод ВСУ на оружие НАТО, стандарты НАТО. Это уже происходит,

– подчеркнул Кулеба.

Министр рассказал, что сначала в Украину приехали гаубицы. Но это только начало. Приедет гораздо больше. Кулеба подчеркнул, что это исторический момент.

В Госдепе США уверены в победе Украины

Нед Прайс – пресс-секретарь Государственного департамента США – заявил, что Зеленский приведет Украину к победе. Она станет стратегическим поражением России.

Также Прайс отметил, что Штаты сделали то, что нужно украинским партнерам, чтобы отразить агрессию Кремля.

Зеленский ранее заявлял, что доволен помощью США. Новый пакет включает в себя очень мощные инструменты для военных. ​