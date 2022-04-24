Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Нед Прайс, беседуя с журналисткой Софи Раворт, в рамках программы Sunday Morning 24 апреля.

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Уверен, что Зеленский победит в войне (которую развязала Россия против Украины – 24 канала). Это будет победа Украины, это будет стратегическое поражение России,

– сказал спикер ведомства.

Отвечая на вопрос, предоставляют ли США достаточно тяжелое вооружение, Нед Прайс ответил: "Мы сделали именно то, что нужно нашим украинским партнерам, чтобы отразить агрессию Кремля".

Зеленский доволен помощью США

Владимир Зеленский сообщил, что пакет помощи от США включает в себя очень мощные инструменты для наших военных. ВСУ получат дополнительную артиллерию, снаряды и беспилотники.

То, что мы ожидали. Я благодарен партнерам за помощь и призываю еще ускорить поставки нужного для Украины оружия, чтобы мы могли приблизить мир,

– добавил президент.

К слову США предоставит Украине 500 миллионов долларов дополнительной прямой финансовой помощи

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