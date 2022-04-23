Наряду с военной помощью США готовы принять участие в поддержке украинской экономики. Уже в скором времени Украина получит большой финансовый транш.

По теме Шмыгаль рассказал, чего удалось достичь делегации Украины за 2 дня работы в Вашингтоне

Финансовая поддержка

Как сообщил Джо Байден, США окажут Украине прямую финансовую помощь на сумму 500 миллионов долларов. Деньги поступят в наш бюджет в качестве грантовой помощи для обеспечения защищенных расходов, таких как пенсии, зарплаты и социальные выплаты.

Как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, это лишь первый шаг в восстановлении и отстройке Украины.

Мы в сотрудничестве с Конгрессом США и международными партнерами будем поддерживать Украину в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

– сказала она.

Смотрите также – Япония официально признала Курилы оккупированными Россией