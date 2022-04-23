Премьер отметил, что рабочая поездка была очень плодотворной, ведь Денис Шмыгаль провел множество встреч. Об этом политик сообщил в эфире канала "Рада".

Заметьте Украина нуждается в непрерывной поставке мощного вооружения, – Шмыгаль в Пентагоне

Премьер назвал результаты визита в США

Денис Шмыгаль напомнил, что он встретился также с госсекретарем Энтони Блинкеном, многими госсекретарями в сфере финансов и энергетики. В частности, были встречи с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией и другими.

Ключевые вещи, которые обсуждались во время этого визита – это, безусловно, поставка Украине оружия, поставка военных технологий. Это, безусловно, санкционная политика против нашего врага, чтобы его ослаблять. Третье направление – это финансирование,

– заявил Шмыгаль.

Премьер-министр Украины рассказал, что у нас сложный бюджет с апреля – мая. Добавил также, что партнеры понимают это.

Политик заверил, что провел основательные переговоры со всеми потенциальными донорами, кредиторами, готовыми поддерживать Украину финансово. Денис Шмыгаль сказал, что ключевой вопрос – это европейская перспектива, ведь без этого невозможна безопасность Украины. Кроме того, обсудили:

проблематику и развитие энергетики;

recovery plan или план восстановления Украины после войны.

Премьер обсудил и гуманистическое направление, в том числе в отношении беженцев, переселенцев и оставшихся дома, несмотря на войну. В частности, партнеры готовы поддерживать Украину. Добавил, что враг заминировал территории более чем на 300 тысяч километров, поэтому наше государство просило о поддержке в технике и технических работниках.

Денис Шмыгаль отметил, что у Украины есть поддержка демократических стран всего мира.

Смотрите также – Шмыгаль назвал сумму, которая понадобится на восстановление Украины: видео