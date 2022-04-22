Остин заверил, что Украина не останется наедине

Ведь без мощного вооружения наши военные не смогут победить российскую армию. Только оно может приблизить нашу победу в кровавой войне.

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Украинский премьер подчеркнул, что поставки вооружения должны быть непрерывными. Вооруженным силам Украины необходима артиллерия большой дальности, реактивные системы залпового огня и другое вооружение.

Поддержка США помогает нам достойно давать отпор России, развязавшей кровавую войну в центре Европы. Только общими усилиями мы можем эффективно противостоять врагу, который продолжает сбрасывать ракеты на украинские города.

– отметил Шмыгаль.

Он также поблагодарил Ллойда за поддержку, которую США продолжают оказывать нашему государству. Политик подчеркнул, что боремся мы все вместе, потому что защищаем демократические ценности всего мира.

Шмыгаль встретился с министром обороны США: видео

В ответ глава Пентагона заверил, что Украина не останется наедине – США и дальше будут оказывать нам военную помощь.

Шмыгаль в Пентагоне встретился с Остином / Фото из телеграма премьера