Остин заверил, что Украина не останется наедине
Ведь без мощного вооружения наши военные не смогут победить российскую армию. Только оно может приблизить нашу победу в кровавой войне.
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Украинский премьер подчеркнул, что поставки вооружения должны быть непрерывными. Вооруженным силам Украины необходима артиллерия большой дальности, реактивные системы залпового огня и другое вооружение.
Поддержка США помогает нам достойно давать отпор России, развязавшей кровавую войну в центре Европы. Только общими усилиями мы можем эффективно противостоять врагу, который продолжает сбрасывать ракеты на украинские города.
– отметил Шмыгаль.
Он также поблагодарил Ллойда за поддержку, которую США продолжают оказывать нашему государству. Политик подчеркнул, что боремся мы все вместе, потому что защищаем демократические ценности всего мира.
Шмыгаль встретился с министром обороны США: видео
В ответ глава Пентагона заверил, что Украина не останется наедине – США и дальше будут оказывать нам военную помощь.
Шмыгаль в Пентагоне встретился с Остином / Фото из телеграма премьера