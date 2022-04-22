Остін запевнив, що Україна не залишиться наодинці

Адже без потужного озброєння нашій військові не зможуть перемогти російську армію. Лише воно може наблизити нашу перемогу у кривавій війні.

До теми Шмигаль обговорив з міністеркою фінансів США санкції проти Росії

Український прем'єр наголосив, що постачання озброєння має бути безперервним. Збройним Силам України потрібні артилерія великої дальності, реактивні системи залпового вогню та інше озброєння.

Підтримка США допомагає нам гідно давати відсіч Росії, яка розв'язала криваву війну в центрі Європи. Тільки спільними зусиллями ми можемо ефективно протистояти ворогу, який продовжує скидати ракети на українські міста,

– наголоси Шмигаль.

Він також подякував Ллойду за підтримку, яку США продовжують надавати нашій державі. Політик наголосив, що боремося ми всі разом, адже захищаємо демократичні цінності всього світу.

Шмигаль зустрівся з міністром оборони США: відео

У відповідь очільник Пентагону запевнив, що Україна не залишиться наодинці – США і далі надаватимуть нам військову допомогу.

Шмигаль у Пентагоні зустрівся з Остіном / Фото з телеграму прем'єра