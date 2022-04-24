Про це заявив прессекретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Нед Прайс, розмовляючи із журналісткою Софі Раворт, в рамках програми Sunday Morning 24 квітня.

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Упевнений, що Зеленський переможе у війні (яку розв'язала Росія проти України – 24 канал). Це буде перемога України, це буде стратегічна поразка Росії,

– сказав речник відомства.

Відповідаючи на запитання, чи надають США достатньо важкого озброєння, Нед Прайс відповів: "Ми зробили саме те, що потрібно нашим українським партнерам, аби відбити агресію Кремля.

Зеленський задоволений допомогою США

Володимир Зеленський повідомив, що пакет допомоги від США включає дуже потужні інструменти для наших військових. ЗСУ отримають додаткову артилерію, снаряди та безпілотники.

Те, що ми очікували. Я вдячний партнерам за допомогу та закликаю ще пришвидшити постачання потрібної для України зброї, щоб ми могли наблизити мир,

– додав президент.

До слова США нададуть Україні 500 мільйонів доларів додаткової прямої фінансової допомоги

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