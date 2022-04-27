За словами міністра оборони України Олексія Рзнікова, Україна отримала велику військову допомогу від партнерів. Але ворог накопичив сво сили на кордоні з Україною вже зараз, а нам для логістики та навчання потрібно декілька тижнів.
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Декілька важких тижнів
Резніков закликав українців готуватися до важких тижнів. Допомога Україні буде лише зростати, а бій з ворогом буде дуже запеклим.
Ворог вже усвідомлює свою стратегічну поразку, але все одно намагатиметься завдати нам якнайбільшого болю. На жаль, до перемоги ми ще втрачатимемо наших воїнів. Ще будуть руйнування і болючі жертви,
– повідомив він.
Разом з тим він покладається на неймовірну єдність українців, завдяки якій ми можемо разом пройти через будь-які випробування.
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