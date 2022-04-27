Українські військові тренувалися стріляти із самохідної артилерійської установки (САУ) 155-міліметрового калібру, які країни НАТО вже почали постачати.

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Чудові результати

Бійці знищили ціль з першого пострілу. А потім ще й допомогли вдосконалити комп’ютерну програму, яка керує артилерійською установкою. Іноземні колеги були приємно здивовані.

Це справило відповідне враження. Адже у наших воїнів за плечима – досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки – життя, – наголосив Резніков.

Він додав, що українські військові вже певний час освоюють іноземну зброю на полігонах НАТО. Про це раніше не афішували, щоб не заважати процесу. Але після зустрічі представників оборонних відомств 40 держав на базі "Рамштайн" ці програми будуть масштабовані.

Резніков підкреслює, що українські військові вже навіть тренуються на тій зброї, "щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень". Але коли їх ухвалять, то бійці вже будуть готові.

Додамо, станом на 27 квітня Збройні Сили України знищили вже 22 400 російських окупантів.

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