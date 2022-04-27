Про це у своєму фейсбуці написав Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Він також оприлюднив відео, на якому українські захисники знищують ворога.
До теми Вірте ЗСУ, – Залужний закликав утриматися від публічних оцінок бойових дій і рішень командирів
Як підкреслив Залужний, упродовж останніх восьми років українські військовослужбовці цілодобово готувалися до відбиття повномасштабної збройної агресії з боку Росії.
Зараз набуті навички допомагають нам ефективно знищувати ворога,
– наголосив Залужний.
Опубліковане відео Головнокомандувач ЗСУ прокоментував так: "На відео – філігранна робота підрозділів ССО Командування Сил спеціальних операцій ЗС України".
Підрозділи ССО дають відсіч ворогу: дивіться відео