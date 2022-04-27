Украинские военные тренировались стрелять из самоходной артиллерийской установки (САУ) 155-миллиметрового калибра, которые уже начали поставлять страны НАТО.

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Отличные результаты

Бойцы уничтожили цель первого выстрела. А потом еще и помогли усовершенствовать компьютерную программу, управляющую артиллерийской установкой. Иностранные коллеги были приятно удивлены.

Это произвело ответное впечатление. Ведь у наших воинов за плечами – опыт войны, реальных боев, где цена ошибки – жизнь, – подчеркнул Резников.

Он добавил, что украинские военные уже некоторое время осваивают иностранное оружие на полигонах НАТО. Об этом раньше не афишировали, чтобы не мешать процессу. Но после встречи представителей оборонных ведомств 40 государств на базе "Рамштайна" эти программы будут масштабированы.

Резников подчеркивает, что украинские военные уже даже тренируются на том оружии, "по предоставлению которых Украине пока нет политических решений". Но когда их примут, то бойцы уже будут готовы.

По состоянию на 27 апреля Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 22 400 российских оккупантов.

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