Понятно, что числа не окончательные, ведь подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.

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Общие потери врага по состоянию на 27 апреля

  • танков – 939 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2342 единицы;
  • артиллерийских систем – 421 единица;
  • РСЗО – 149 единиц:
  • средства ПВО – 71 единица;
  • самолетов – 185 единиц;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники – 1666 единиц;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерн из ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 единиц;
  • специальная техника – 31 единица;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Также в Генштабе сообщили, что 26 апреля наибольшие потери враг понес на Кураховском и Изюмском направлениях.

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