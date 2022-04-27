Понятно, что числа не окончательные, ведь подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.

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Общие потери врага по состоянию на 27 апреля

танков – 939 единиц;

боевых бронированных машин – 2342 единицы;

артиллерийских систем – 421 единица;

РСЗО – 149 единиц:

средства ПВО – 71 единица;

самолетов – 185 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники – 1666 единиц;

корабли/катера – 8 единиц;

цистерн из ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 207 единиц;

специальная техника – 31 единица;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

Также в Генштабе сообщили, что 26 апреля наибольшие потери враг понес на Кураховском и Изюмском направлениях.

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