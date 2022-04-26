7 воздушных целей были ликвидированы в украинском небе. Подразделения зенитных ракетных войск воздушных сил, сухопутных войск, десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают защищать страну от российских захватчиков.

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Среди уничтоженной техники оккупантов за последние сутки есть:

1 самолет Су-25;

1 вертолет Ка-52;

2 крылатые ракеты;

3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Во время внезапных авианалетов с применением различных видов вооружения, российские оккупанты терпят существенные потери на своих позициях. В результате воздушных ударов уничтожено немало техники и живой силы врага!

– сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.

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