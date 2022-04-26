7 повітряних цілей ліквідували в українському небі. Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗСУ продовжують боронити країну від російських загарбників.

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Серед знищеної техніки окупантів за останню добу є:

1 літак Су-25;

1 вертоліт Ка-52;

2 крилаті ракети;

3 БпЛА ОТР (імовірно "Орлан-10").

Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння, російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога!

– повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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