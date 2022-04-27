Відомо, що цифри не остаточні, адже підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.

До теми Ще один Су-25 і Ка-52 на додачу: успіхи Повітряних сил України за минулу добу

Загальні втрати ворога станом на 27 квітня

  • танків – 939 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2342 одиниці;
  • артилерійських систем – 421 одиниця;
  • РСЗВ – 149 одиниць:
  • засоби ППО – 71 одиниця;
  • літаків – 185 одиниць;
  • гелікоптерів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1666 одиниць;
  • кораблі /катери – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 одиниць;
  • спеціальна техніка – 31 одиниця;
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.

Також у Генштабі повідомили, що 26 квітня найбільших втрат ворог зазнав на Курахівському та Ізюмському напрямках.

Дивіться знищення суперсучасного російського гелікоптера Ка-52 "Алігатор": відео