Відомо, що цифри не остаточні, адже підрахунок ускладнюється інтенсивністю бойових дій.
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Загальні втрати ворога станом на 27 квітня
- танків – 939 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2342 одиниці;
- артилерійських систем – 421 одиниця;
- РСЗВ – 149 одиниць:
- засоби ППО – 71 одиниця;
- літаків – 185 одиниць;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки – 1666 одиниць;
- кораблі /катери – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 207 одиниць;
- спеціальна техніка – 31 одиниця;
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4 одиниці.
Також у Генштабі повідомили, що 26 квітня найбільших втрат ворог зазнав на Курахівському та Ізюмському напрямках.
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